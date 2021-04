Ganz am Ende war es nur noch Kampf, mit letzter Kraft brachten die Spieler des SV Waldhof den Sieg über die Zeit. Durch das 3:2 (3:1) gegen den VfB Lübeck können die Mannheimer in der Dritten Liga durchatmen, der Vorsprung auf die Abstiegszone wächst weiter an.

Vor zwei Wochen und nach einer Serie von sieben Partien ohne Sieg lagen nur vier Punkte zwischen den Waldhöfern und dem ersten Abstiegsplatz. Die Lage war brisant, die Jobsicherheit von Trainer Patrick Glöckner kaum noch vorhanden. Es herrschte Krisenstimmung rund um den Alsenweg. Gestern Nachmittag war die Atmosphäre nicht gerade euphorisch, aber eine Stimmungsaufhellung doch deutlich spürbar. Das 3:2 gegen den Aufsteiger aus Lübeck baute die kleine Serie der Mannheimer auf sieben Punkte aus drei Spielen aus. Auf beruhigende acht Zähler ist der Vorsprung auf die Zone angewachsen, die den Absturz in die Regionalliga bedeutet. „Wir wollen genauso weitermachen“, sagte Marcel Costly. Der Mittelfeldspieler hatte sich wie die Kollegen völlig verausgabt und durfte sich über den Lohn in Form von drei Zählern freuen.

Waldhof übersteht Stresstest

Die Mannheimer mussten einen Stresstest überstehen, der den Sieg gefühlt noch etwas wertvoller machte. Die Lübecker hatten forsch begonnen und durch Ersin Zehir schnell das 1:0 geschossen (6.). Ein Rückstand gegen den Vorletzten der Tabelle forderte die Waldhöfer heraus, die ein paar Minuten benötigten, um sich von dem mentalen Rückschlag zu erholen. „Wir sind gut zurückgekommen und haben deshalb verdient gewonnen“, sagte Linksverteidiger Anton Donkor. Er spielte auf die drei Minuten an, die letztlich die Wende brachten. Zunächst lenkte Dominik Martinovic eine scharfe Hereingabe von Jan-Hendrik Marx zum 1:1 ins Tor (18.) und kurz danach schoss Dennis Jastrzembski die Mannheimer mit einem strammen Linksschuss 2:1 in Führung (20.).

Spielglück hilft dem SVW

Anschließend gab es zudem Spielglück für die Mannheimer, denn VfB-Routinier Mirko Boland berührte den Ball bei einem reflexartigen Zucken im eigenen Strafraum mit der Hand und verursache damit einen Elfmeter. Martinovic schnappte sich ganz selbstverständlich den Ball und schoss ihn wenige Momente später ganz selbstverständlich zum 3:1 ins Tor (43.). In der Vorwoche hatten die Mannheimer beim 1:1 in Duisburg in letzter Minute einen Strafstoß vergeben – und Glöckner nach dem Fehlschuss von Garcia angekündigt, eine feste Rangordnung für Elfmeter aufzustellen. Die Maßnahme machte sich bezahlt.

Lübeck kann nur verkürzen

Und war ausschlaggebend für den Sieg, weil die Lübecker nimmermüde kämpften und durch Ryan Malone in der 83. Minute zum 2:3 verkürzten. Mehr war aber nicht mehr drin, es blieb beim Sieg des SVW.

So spielten sie

SV Waldhof: Königsmann - Marx, Verlaat, Seegert, Donkor - Schuster, Gouaida (90.+1 Just) - Costly, Martinovic (82. Gohlke), Garcia - Jastrzembski (69. Boyamba)

VfB Lübeck: Raeder - Thiel (78. Steinwender), Malone, Rieble, Hertner - Zehir, Boland - Deichmann, Wolf (78. Deters), Ramaj (32. Chana, 90. Kircher) - Akono (78. Hobsch)

Tore: 0:1 Zehir (6.), 1:1 Martinovic (18.), 2:1 Jastrzembski (20.), 3:1 Martinovic (43., Handelfmeter), 3:2 Malone (83.) - Gelbe Karten: Just (2) - Malone (3), Zehir (8), Thiel (5), Chana (2), Boland (4) - Beste Spieler: Martinovic, Seegert - Deichmann, Boland - Schiedsrichter: Müller (Bremen).