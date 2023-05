Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um bei einer Weltcup-Abfahrt die eigene Leistung einzuschätzen, bedarf es nicht unbedingt des Blicks auf die Anzeigentafel. Andreas Sander wusste am Sonntag in Kitzbühel schon vor dem Abschwingen im Zielraum, dass seine Fahrt „sehr, sehr schlecht“ war. Am Ende fiel das Resultat noch gnädig aus, aber in Olympia-Form sind die Deutschen nicht.

Lange Zeit rangierte Andreas Sander auf dem letzten Platz, mit etwas Abstand auf die beiden Athleten vor ihm: Romed Baumann und Dominik Schwaiger, ebenfalls im deutschen Rennanzug unterwegs.