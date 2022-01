Krasnojarsk (dpa) - Der deutsche Snowboardcrosser Martin Nörl hat seine Medaillen-Ambitionen bei Olympia mit einem Doppelerfolg im russischen Krasnojarsk unterstrichen.

Einen Tag nach dem zweiten Weltcup-Sieg seiner Karriere gewann der 28-Jährige vom DJK-SV Adlkofen auch das Rennen 9. Januar. Zweiter wurde der Österreicher Jakob Dusek gefolgt von Eliot Grondin aus Kanada.

Für die Winterspiele in rund vier Wochen in Peking zählt Nörl nun zu den großen Favoriten. „Ich bin sprachlos, zwei Weltcupsiege in Folge. Ich weiß nicht warum, aber das ist meine Strecke hier“, sagte Nörl nach dem besten Wochenende seiner Snowboard-Laufbahn.