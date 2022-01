Frankfurt/Main (dpa) - Der polnische Skisprung-Weltmeister Piotr Zyla ist zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen von Peking positiv auf das Coronavirus getestet werden.

Der 35 Jahre alte Zyla, der im Februar 2021 vollkommen überraschend das WM-Einzel von Oberstdorf gewonnen hatte, ist damit der nächste Fall im polnischen Team, nachdem es zuletzt auch den früheren Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki erwischt hatte.

Um nach China einreisen zu dürfen, müssen Zyla und Kubacki nach ihrer Genesung insgesamt vier negative PCR-Tests absolvieren. Im Weltcup gibt es derzeit weitere Fälle. Daniel-André Tande und Fredrik Villumstad aus dem norwegischen Team wurden positiv auf das Virus getestet. Ein positiver PCR-Test bestätigte auch die Corona-Infektion von Johann André Forfang - das teilte der 26-Jährige dem „Dagbladet“ mit, wie die norwegische Zeitung am Freitagmorgen schrieb. Seine Form ist nach eigenen Angaben in Ordnung, er habe milde Symptome. Ob dies Auswirkungen auf die Teilnahme an Olympia habe, müsse sich zeigen.

Im deutschen Team gab es in diesem Winter auch schon Fälle, die sich allerdings nicht im Springerteam ereigneten. Vor Weihnachten waren zwei Betreuer betroffen.