Skisprung-Youngster Philipp Raimund muss bei der nordischen Ski-WM im slowenischen Planica auch in der zweiten Woche zuschauen.

Planica (dpa) - Stattdessen berief Chefcoach Stefan Horngacher für das Einzel auf der Großschanze die beiden Einzel-Medaillengewinner Andreas Wellinger und Karl Geiger sowie Markus Eisenbichler und Constantin Schmid. Das gleiche Team war auch auf der Normalschanze an den Start gegangen.

«Die Entscheidung lautet, dass leider der Philipp Raimund wieder zuschauen muss. Es war ziemlich eindeutig. Für ihn tut es mir ein bissl leid, dass er keinen Einsatz bekommen hat», sagte Horngacher.

Am Donnerstag (17.30 Uhr) steht in Planica die Qualifikation an, am Freitag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) dann der Wettkampf. Neben Wellinger und Geiger zählen auch Österreichs Stefan Kraft und der Norweger Halvor Egner Granerud zu den Favoriten.