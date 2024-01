Die deutschen Skispringerinnen richten in diesem Winter gegen die Weltspitze wenig aus. An der Spitze ist eine 18 Jahre alte Slowenin derzeit kaum zu schlagen.

Villach (dpa) - Die Slowenin Nika Prevc reiht nach ihrem Titel bei der Two-Nights-Tour der Skispringerinnen im Weltcup Sieg an Sieg.

Beim Wettbewerb in Villach in Österreich gewann die 18-Jährige auch das Normalschanzen-Einzel. Mit Sprüngen auf 94,5 und 95 Meter distanzierte Prevc erneut die komplette Konkurrenz mit großem Vorsprung. Bereits am Mittwoch hatte sie deutlich gewonnen.

Die Rivalinnen um die Tageszweite Eva Pinkelnig aus Österreich und die Tagesdritte Nika Kriznar aus Slowenien können derzeit nicht mit dem Ausnahmetalent mithalten. Prevc hat nun vier der vergangenen fünf Weltcup-Springen gewonnen. Neben dem Doppelpack in Villach hatte sie sich auch in Garmisch-Partenkirchen sowie in Engelberg durchgesetzt.

Für die deutschen Skispringerinnen sieht es in Abwesenheit der pausierenden Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid weiter durchwachsen aus. Anna Rupprecht (87 und 89 Meter) kam als beste Athletin des Teams von Thomas Juffinger nicht über Rang zehn hinaus. Selina Freitag (15.), Luisa Görlich (22.) und Juliane Seyfarth (25.) sind ebenfalls weit von der Weltspitze entfernt. Topspringer Schmid, früher Althaus, hat in diesem Winter auch noch keine Podestplatzierungen eingefahren.