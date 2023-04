Die deutschen Skispringer haben zum Auftakt des Abschlusswochenendes einen Fehlstart hingelegt.

Planica (dpa) - Beim Einzelfliegen schaffte es im slowenischen Planica keiner der Akteure von Bundestrainer Stefan Horngacher unter die besten 15. Markus Eisenbichler war als 17. noch der beste Athlet. Auch Andreas Wellinger auf Rang 20 und Karl Geiger auf Rang 25 blieben auf der riesigen Anlage im slowenischen Tal der Schanzen weit hinter den Erwartungen zurück.

Der Tagessieg ging an den Österreicher Stefan Kraft, der nicht nur 239,5 Meter flog, sondern auch herausragende Haltungsnoten erhielt. Hinter Kraft schafften es auch der Slowene Anze Lanisek und der polnische Kleinschanzen-Weltmeister Piotr Zyla auf das Podium. Der Norweger Halvor Egner Granerud kam nach einem Fehler nach dem Absprung nicht über Rang vier hinaus. Am Sonntag (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) fällt zwischen Kraft und Granerud im Kampf um die Skiflug-Wertung die Entscheidung. Gesamtweltcup-Sieger ist Granerud bereits.

Auch im Teamfliegen chancenlos

Auch im Teamwettbewerb blieben die DSV-Adler chancenlos. In der Besetzung Felix Hoffmann, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Andreas Wellinger reichte es am Samstag im slowenischen Planica nur zu Rang fünf. Auf Tagessieger Österreich (Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl und Stefan Kraft) fehlten am Ende 237,7 Punkte. Das sind umgerechnet etwas weniger als 200 Meter.

Der überragende Kraft sicherte den Österreichern im letzten Durchgang mit 235,5 Metern bei verkürztem Anlauf noch den Sieg. Gastgeber Slowenien um Anze Lanisek und Timi Zajc musste sich geschlagen geben. Die drittplatzierten Norweger und die viertplatzierten Polen waren ebenfalls deutlich zu stark für das deutsche Team, aus dem es auch im Einzel keiner unter die besten 15 geschafft hatte.