Karl Geiger hat sich gemeldet. Per Videobotschaft aus der Quarantäne. „Mir geht es nach wie vor gut, ich bin beschwerdefrei“, hat der Skiflug-Weltmeister in sein Smartphone gesprochen.

Am Mittwochabend hatte er das Ergebnis eines Corona-Tests bekommen, das er nach der Einreise von den Titelkämpfen in Slowenien zu Hause in Oberstdorf hat machen lassen. Der Befund: positiv. Seither