Sunny Valley (dpa) - Der deutsche Skicrosser Daniel Bohnacker ist beim Weltcup im russischen Sunny Valley auf Platz fünf gefahren. Der Sportler vom SC Gerhausen schied im Halbfinale aus, gewann anschließend aber das kleine Finale und feierte so sein bestes Ergebnis in diesem Winter.

Für Tim Hronek (Unterwössen) und Ferdinand Dorsch (Schellenberg) war indes im Viertelfinale, für Cornel Renn (Hindelang), Florian Wilmsmann (Hartpenning) und Tobias Müller (Fischen) schon im Achtelfinale Endstation. Es siegte der Kanadier Reece Howden, der bereits zuvor als Gesamtweltcup-Gewinner feststand.

Bei den Damen triumphierte die Schweizerin Fanny Smith, die ebenfalls schon Platz eins im Gesamtklassement sicher hatte. Eine deutsche Athletin war nicht am Start. Das Saisonfinale der Skicrosser steigt am kommenden Wochenende in Veysonnaz in der Schweiz.

