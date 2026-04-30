Kehrt Lindsey Vonn noch mal in den Ski-Weltcup zurück? Die US-Amerikanerin gibt ein weiteres Update, befindet sich nach eigener Aussage aber immer noch im «Überlebensmodus».

Berlin (dpa) - Skirennfahrerin Lindsey Vonn könnte einer eigenen Einschätzung zufolge frühestens in eineinhalb Jahren ein weiteres Comeback geben. Ob es dazu kommt, will sie nach ihrem Sturz bei den Olympischen Winterspielen aber vorerst nicht entscheiden. «Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen oder darüber spekulieren, was ich tun könnte», sagte Vonn der Nachrichtenagentur AP. Sie sei emotional noch nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen.

Die US-Amerikanerin hatte sich bei ihrem Unfall in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo im Februar schwer an Knie und Unterschenkel verletzt. Sie musste mehrfach operiert werden. Im Herbst steht ein weiterer Eingriff bevor. Mit ihrem Arzt habe sie bisher noch nicht über eine Rückkehr in den Skisport gesprochen, erklärte Vonn. Die Konzentration gelte erst mal der Genesung.

Lindsey Vonn stürzte in der Olympia-Abfahrt im Februar schwer. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/dpa

Definitiv kein Start im kommenden Winter

«Ungeachtet dessen wird vor 2027/28 nichts passieren, da ich noch eine Operation vor mir habe, bei der das Metall entfernt und mein Kreuzband ersetzt wird. Das muss noch gemacht werden», sagte die 41-Jährige. «Sobald mein Kreuzband repariert ist, dauert es noch einmal sechs Monate. Ich habe also mindestens eineinhalb Jahre vor mir, bis ich wieder bei 100 Prozent bin, selbst wenn ich nur im Fitnessstudio trainieren kann.»

Die Olympiasiegerin von 2010 und 84-malige Weltcup-Siegerin hat in ihrer Laufbahn schon viele gesundheitliche Rückschläge erlitten. Der Sturz in Italien hatte aber besonders gravierende Folgen. «Es ist eine ganz andere Verletzung, vor allem wegen des Schweregrades und der Erkenntnis, dass ich mein Bein hätte verlieren können und wie schlimm es wirklich war», sagte Vonn. Sie sei derzeit noch im «Überlebensmodus» und wolle keine Karrierebilanz ziehen. Vonn war 2024 nach langer Pause in den alpinen Weltcup zurückgekehrt.