Kitzbühel (dpa) - Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde hat seinen ersten Sieg auf der legendären Streif in Kitzbühel gefeiert.

Der 29-Jährige sicherte sich bei der ersten der beiden Abfahrten in Tirol an diesem Wochenende bereits seinen sechsten Saisonerfolg und untermauerte so seine Favoritenstellung für die Olympischen Winterspiele in Peking. Zweiter wurde der überraschend starke Franzose Johan Clarey. Dessen Landsmann Blaise Giezendanner raste mit Startnummer 43 auf der schneller werdenden Piste sensationell noch auf Rang drei.

Etliche Topfahrer blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch die deutschen Speed-Herren verpassten die Top Ten - teils sogar deutlich. Dominik Schwaiger, Andreas Sander, Romed Baumann, Simon Jocher und Josef Ferstl, der im Training am Mittwoch gestürzt war, belegten die Plätze 14, 23, 25, 29 und 33. Die Abfahrt war wegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt leicht verkürzt worden. Für Samstag ist in Kitzbühel ein Slalom, für Sonntag eine weitere Abfahrt geplant.