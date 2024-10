Tina Hermann war Erfolgsgarantin des deutschen Skeleton-Teams. Nun hört sie auf - will ihrem Sport aber verbunden bleiben.

Berchtesgaden (dpa) - Die siebenmalige Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann beendet ihre Leistungssport-Karriere. «Nach vielen Jahren voller Leidenschaft, harter Arbeit und unvergesslichen Erlebnissen ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und mich vom aktiven Skeletonsport zu verabschieden», wird Hermann in einer Mitteilung des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland zitiert.

Hermann sagte zudem: «Der Skeletonsport hat mir nicht nur die Möglichkeit gegeben, meine Grenzen zu testen und mich auf der internationalen Bühne zu beweisen, sondern mir auch unvergessliche Momente und Freundschaften geschenkt. Jeder Sieg und jede Niederlage auf der Bahn hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin.»

Die 32-Jährige hat bei Weltmeisterschaften siebenmal Gold und zweimal Silber gewonnen. Zudem gewann sie zweimal den Gesamtweltcup. Auch in Zukunft will sie ihrem Sport verbunden bleiben. Hermann bleibt bei der Bundespolizei und will an der Sportschule in Bad Endorf arbeiten.