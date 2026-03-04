Eklat beim Drittliga-Spiel RW Essen gegen den SV Waldhof: Wegen eines Böllerwurfs aus dem Mannheimer Block muss Essens Torhüter ins Krankenhaus.

Das Drittliga-Spiel von RW Essen gegen den SV Waldhof Mannheim (1:0) am Mittwochabend ist von skandalösen Begleitumständen überschattet worden. Beim Wurf eines Knallkörpers aus dem Gästeblock wurde Essens Torhüter Felix Wienand in der 55. Minute so schwer verletzt, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Nach Angaben des übertragenden Senders „MagentaSport“ musste der Keeper sogar ins Krankenhaus gefahren werden.

Schiedsrichter Lennart Kernchen unterbrach nach dem Vorfall die Partie, ein Spielabbruch stand im Raum. Erst nach langen Diskussionen zwischen dem Schiedsrichterteam, Vertreter beider Klubs und der Polizei wurde die Begegnung nach 50 Minuten Unterbrechung fortgesetzt. Nach Angaben von „MagentaSport“ konnte der Böllerwerfer aus dem Waldhof-Lager ermittelt werden, er flüchtete aber offensichtlich vor der Polizei.

Boyd sieht Rot wegen groben Foulspiels

Als wieder gespielt wurde, sah Mannheims Terrence Boyd wegen groben Foulspiels noch die Rote Karte (63.). Er war mit gestrecktem hohen Bein in einen Zweikampf gegangen. In Unterzahl verlor der SV Waldhof die Partie, für Essen hatte Marek Janssen in der ersten Halbzeit getroffen (34.).

Dem Mannheimer Drittligisten droht nun eine drakonische Bestrafung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Eine hohe Geldstrafe dürfte sicher sein, aber auch ein teilweiser oder kompletter Ausschluss der Zuschauer bei einem Waldhof-Spiel ist im Bereich des Möglichen. Die Mannheimer waren im Laufe dieser Saison aufgrund von Fehlverhalten ihrer Anhänger bereits mit Geldstrafen in Höhe von 103.400 Euro belegt worden.