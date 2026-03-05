Nach dem Fast-Abbruch des Spiels bei RW Essen nach einem Böllerwurf droht dem SV Waldhof Mannheim eine drakonische Strafe. Doch Sportchef Zuber sendet das falsche Signal.

Sportlich läuft es beim SV Waldhof nach zwei nervenzehrenden Jahren im Abstiegskampf der Dritten Liga wieder besser. Die Mannheimer spielen eine sorgenfreie Saison und scheinen im früheren luxemburgischen Nationaltrainer Luc Holtz auch den richtigen Coach gefunden zu haben, der eine Mannschaft weiterentwickeln kann.

Doch jetzt kehren Probleme in der Fanszene zurück, die die Waldhöfer eigentlich überwunden glaubten. Der Fast-Abbruch des Spiels bei RW Essen am Mittwoch, als der Essener Torwart nach der Detonation eines Knallkörpers aus dem Gästeblock in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, weckt äußerst unschöne Erinnerungen an das Aufstiegsspiel zur Dritten Liga im Mai 2018 gegen den KFC Uerdingen, das nicht zu Ende gespielt werden konnte, nachdem Waldhof-Anhänger unzählige Feuerwerkskörper auf den Rasen geschossen hatten.

Tendenz zur Verharmlosung

Acht weitgehend ruhige Jahre später tauchen diese bösen alten Geister wieder auf. Schon beim vorangegangenen Heimspiel gegen Alemannia Aachen hatten einige Halbstarke aus der Waldhof-Kurve kurzzeitig den Innenraum betreten und Ordner attackiert. Doch wo der Verein, dem nach dem Essen-Skandal eine empfindliche Strafe durch den DFB droht, eigentlich hart durchgreifen müsste, ist aus der Führungsetage eine befremdliche Form der Verharmlosung zu vernehmen.

Sportchef Gerhard Zuber sprach sinngemäß davon, dass der Böller ja weit entfernt von Torhüter Felix Wienand explodiert sei, auch im RWE-Block gezündelt worden sei und die Mannheimer jetzt „die Bösen“ seien. Da schwang der Vorwurf der Schauspielerei in Richtung von Wienand mit.

Das falsche Signal

Zuber traf damit den völlig falschen Ton und sendete auch das völlig falsche Signal in Richtung Fanszene. Denn eigentlich müssten spätestens jetzt die viel beschworenen Selbstreinigungskräfte der Kurve einsetzen, müssten die Ultras als bestimmende Kraft die Chaoten und Böllerwerfer dauerhaft aus ihrem eigenen Block entfernen. Wer aber so tut, als sei der Skandal von Essen, der das Image des SV Waldhof in der gesamten Fußball-Republik beschädigt, nur ein Einzelfall oder eine Petitesse, erweist seinem Klub einen echten Bärendienst.