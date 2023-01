So mild wie nie, aber sportlich hart wie immer: Der Silvesterlauf des SV Kottweiler-Schwanden hat auch Klub-Chef Christopher Völker und sein Team schwer geschlaucht. Warum?

Herr Völker, sie sehen nach stressigen Vorbereitungstagen mitgenommen, aber zufrieden aus. Sind sie es auch?

Klares Ja. 473 Läuferinnen und Läufer sind gesund ins Ziel gekommen. Von Verletzungen, Stürzen, negativen Begleiterscheinungen ist uns nichts bekannt. Die Athleten haben Spaß gehabt – was wollen wir mehr?

Zum Beispiel mehr Teilnehmer. Sie hatten vorab vom Wunschziel 600 bis 700 gesprochen.

Stimmt. Das wäre super gewesen, hat sich aber als illusorisch erwiesen. Auch andere etablierte Volksläufe haben beim Neustart nach der Pandemie mit einem deutlich kleineren Feld auskommen müssen. Auch war diesmal zeitgleich der Lauf in Saarbrücken, der nicht immer am letzten Tag des Jahres stattfindet. Diese Konkurrenz ist hier spürbar. Alles in allem: Unsere Erwartungen haben sich relativiert, wir sind mit 477 Starten – so viele waren es exakt – zufrieden.

Es fällt auf: Sie sagen niemals „ich“, sondern sprechen immer von „wir“ ...

Ja, was sonst? Sie sprechen zwar mit mir. Aber ich bin doch nur einer von vielen. Wir führen hier keine One-Man-Show auf. Kottweiler-Schwanden ist mit Recht stolz auf seinen SV – immerhin der größte Breitensportverein in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Wir haben gut 800 Mitglieder, zwölf Fußballmannschaften, zehn Frauen- und Mädchenteams, seit neuestem erweitert Mutter-Kind-Turnen das Angebot. Wir haben einen Kunstrasen angelegt, das Sportheim richtig in Schuss gebracht. Wenn da nicht viele, viele Mitglieder Verantwortung tragen würden, ginge all das nicht. All die haben Lob verdient, nicht ich.

Aber sie halten als – mit 35 Jahren relativ junger Vorsitzender – den Kopf hin. Seit wann? Und welche Sportart treibt Sie auf die Beine?

Seit 2018 bin ich Vorsitzender, war aber vorher schon mit im Vorstand. Früher habe ich Fußball gespielt. Hier mitlaufen – wäre schwierig.

Aber sie stemmen die Organisation?

Auch da gilt: Einer alleine kann nichts ausrichten. Wir sind zu fünft im Organisationsteam. Aber beim Lauf selbst freuen wir uns über jede Menge Unterstützung. Am Lauftag bringen wir alles in allem rund 100 Helfer auf die Beine, alle Streckenposten inklusive. Es ist großartig, wie auch die Nachbarvereine mitziehen: In Ramstein der Sportverein Olympia, in Steinwenden der SVS, in Miesenbach die Reservistenkameradschaft Ramstein-Landstuhl. Sie alle unterstützen uns, zudem die Feuerwehr, die großen Dank verdient, DRK, und, und, und.

Sieger Max Rahm hat von einem tollen Dreikampf an der Spitze gesprochen, der richtig Spaß gemacht habe. Der Zweite, Tim Könnel, und die schnellste Frau, Jessica Keller, waren angetan, auch von der anspruchsvollen Strecke. Das dürfte sie freuen.

Ja, natürlich. Wir haben die Strecke ja vermessen lassen, sie genügt DLV-Richtlinien. Dass es den Teilnehmern bei uns gefällt, ist ja mit das Wichtigste überhaupt. Das spornt uns auch an. Immerhin ist ein besonderes Ereignis nicht mehr weit entfernt: Am 31. Dezember 2024 soll das kommen, was ohne Corona schon jetzt wäre: das Jubiläum, unser 50. Silvesterlauf.