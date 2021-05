Die Mitgliederversammlung des Karlsruher SC wurde erstmals online abgehalten – und brachte ein klares Votum: Holger Siegmund-Schultze wurde bereits im ersten Wahlgang zum Präsidenten des Fußball-Zweitligisten gewählt.

Um exakt 20.49 Uhr war es Donnerstagabend endlich so weit. Genau elf Wochen nach dem Rücktritt von Präsident Ingo Wellenreuther wurde der seit dem 14. Mai verwaiste Chefsessel beim Karlsruher SC neu besetzt. Aus dem Wahlkampf zwischen Dorotheé Augustin (37), Rolf Dohmen (68), Kai Gruber (57), Axel Kahn (54) und Holger Siegmund Schultze (53) ging der Letztgenannte als klarer Sieger hervor.

Der neue Klubchef war in den zurückliegenden vier Jahren Vizepräsident des badischen Traditionsvereins und zuvor drei Jahre in dessen Verwaltungsrat. Siegmund-Schultze ging favorisiert in die Wahl und vereinigte schon im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich (1823 = 60,52 Prozent).

Fragerunde vorzeitig abgebrochen

Axel Kahn (395), Kai Gruber (357) und Rolf Dohmen (340) folgten mit großem Abstand. Dorotheé Augustin erhielt lediglich 67 Stimmen. Die ausführliche Befragung der Kandidatin und der Kandidaten mittels der schriftlich eingereichten Fragen wurde nach etwas mehr als eineinhalb Stunden auf Antrag von Versammlungsleiter Sathia Lorenz mit großer Zustimmung der Mitglieder abgebrochen, denn um 20.41 Uhr lagen immer noch über 200 Fragen vor.

Schuldenabbau auf Agenda ganz oben

Der neue Clubchef möchte die auch von ihm angestoßenen Veränderungen im Wildpark nun mit noch größerem Tempo und größerer Entschlossenheit vorantreiben. Er sieht den Schuldenabbau auf seiner Agenda ganz oben, gefolgt vom Ausbau der Infrastruktur und den Investitionen in den Kader.

„Der Profifußball befindet sich in der größten Krise seit seiner Entstehung, und wir als KSC sind mit einer eigenen Krise mittendrin. Das bedeutet, dass wir den Veränderungsprozess, der seit gut zwei Jahren im Verein läuft, konsequent fortsetzen müssen und angesichts der Herausforderungen, die vor der Tür stehen, dabei keine Zeit verlieren sollten“, hatte Siegmund-Schultze bei seiner Vorstellung gesagt.