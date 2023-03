Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So klar wie es klingt war es nicht: Mit einem 4:0 (2:0)-Sieg hat Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken am Montagabend den tief gefallenen Meister FC Bayern II in noch größere Not gestürzt. Nicklas Shipnoski durfte einen Doppelpack bejubeln.

Am Montag ging’s ja noch mal gut. Und doch: Es ist einfach unerklärlich, wie der FCS immer wieder unversehens in kollektiven Schlummer fällt. In bisher 15 Rückrundenpartien