Nach mehrwöchiger Verletzungspause wird Mikaela Shiffrin im Slalom von Are starten. In den Kampf um die große Kristallkugel greift die 28-Jährige diesen Winter aber nicht mehr ein.

Are (dpa) - US-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin wird im Slalom von Are am Sonntag ihr Comeback geben, in den Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup aber nicht mehr eingreifen. Die 28-Jährige wird den Riesenslalom in Schweden am Samstag noch auslassen und in diesem Winter auch keine Speed-Rennen mehr bestreiten, wie sie bei einer virtuellen Presserunde ankündigte.

Der Kampf um die große Kristallkugel wird damit zwischen der Schweizerin Lara Gut-Behrami und der Italienerin Federica Brignone entschieden, die im Gesamtklassement beide vor Shiffrin liegen.

Die Amerikanerin Shiffrin war bei einer Abfahrt in Cortina d'Ampezzo Ende Januar heftig gestürzt. Sie hat seitdem kein Rennen mehr absolviert. In der Slalom-Wertung steht die Ausnahmeathletin aus Colorado dennoch dicht vor ihrem bereits achten Gesamterfolg. Ihr Vorsprung auf die deutsche Technik-Spezialistin Lena Dürr beträgt bei nur noch zwei ausstehenden Torläufen in dieser Saison 188 Punkte. Die Slowakin Petra Vlhova, die im Klassement noch zwischen Shiffrin und Dürr liegt, fällt für die Slaloms in Are und Saalbach-Hinterglemm in Österreich verletzt aus.