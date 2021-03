Jasna (dpa) - Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat den Weltcup-Slalom von Jasna gewonnen. Die Amerikanerin setzte sich vor der slowakischen Lokalmatadorin Petra Vlhova (+0,35 Sekunden) und Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,52) durch.

Shiffrin feierte den 69. Weltcup-Sieg ihrer Karriere und nähert sich damit weiter den Allzeit-Bestmarken von Ingemar Stenmark (86) und Lindsey Vonn (82). Im Slalom-Weltcup bleibt es vor den finalen drei Torläufen des Winters sehr spannend: Vlhova führt mit 480 Punkten vor Shiffrin (435) und Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich (410).

Die deutschen Starterinnen konnten erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die vorderen Rängen eingreifen. Lena Dürr (Germering) kam auf Platz zwölf (+3,78). Einen kleinen Achtungserfolg gab es für Jessica Hilzinger (Oberstdorf), die 18. wurde (+4,40) und damit so weit vorne landete wie noch nie in einem Weltcup-Slalom. Die 23-Jährige hatte nach dem ersten Lauf sogar überraschend auf Platz 13 gelegen, fiel im Finale aber zurück. Andrea Filser verpasste als 42. den zweiten Lauf.

„Das war gut, ein richtig großer Schritt“, sagte Shiffrin nach ihrem Sieg. Es war der 45. in einem Slalom - mehr Erfolge in einer Disziplin waren nur dem Schweden Stenmark mit 46 Siegen im Riesenslalom gelungen. In Jasna profitierte Shiffrin von einem starken Finish, dem auch ihre Dauerrivalin Vlhova als Führende nach dem ersten Lauf nichts mehr entgegensetzen konnte.

Die Slowakin verringerte aber immerhin in der Weltcup-Gesamtwertung - die ihr größtes Ziel der Saison ist - den Rückstand auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami auf nun 107 Punkte. Am Sonntag (09.30/12.30 Uhr) stehen sich die beiden Rivalinnen um die große Kristallkugel dann im Riesenslalom in Jasna direkt gegenüber.

