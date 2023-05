Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es waren keine einfachen Jahre zuletzt für die SG Rieschweiler in der Verbandsliga. Als die beiden letzten Spielzeiten coronabedingt vorzeitig beendet wurden, stand das Team jeweils auf einem Abstiegsplatz. Nun will sich die SGR in der Liga beweisen – mit einer sehr jungen Mannschaft.

Als die Verbandsliga Anfang November 2020 coronabedingt wieder pausieren musste, stand die Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Patrick Hildebrandt in Gruppe eins der zweigeteilten Liga auf dem letzten Platz