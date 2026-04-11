Beim Coming-Out des St.-Pauli-Nachwuchstrainers Christian Dobrick schmiedet sich eine ungewöhnliche Allianz. Es bewegt sich etwas beim Kampf gegen Homophobie im Fußball.

Es gibt im deutschen Profifußball eine ganz eigene Form der Brauchtumspflege. Dazu gehört neben dem rituellen Austausch von Trainern und der Folklore rund um die beiden Transferfenster auch das regelmäßige Erstaunen darüber, dass die Welt außerhalb der Stadiontore bereits im 21. Jahrhundert angekommen ist. Besonders deutlich wird dies beim Thema Homosexualität – einer Materie, die im organisierten Kick lange Zeit mit der gleichen Berührungsangst behandelt wurde wie die Einführung der 50+1-Regel in der Premier League.

Aber es bewegt sich etwas. Marcus Wiebusch von der Indierock-Band Kettcar, ein Vordenker des anspruchsvollen Liedguts, hat dem großen Schweigen ja bereits vor Jahren eine Anti-Homophobie-Hymne entgegengestellt. Er besang den „Tag, der kommen wird“, an dem jeder den liebt, den er will und der Rest ist still. Und siehe da: Die Anzeichen mehren sich, dass die prophetische Kraft des Pop nun auch die Funktionärsetagen erreicht hat.

Dass ausgerechnet Christian Dobrick, ein Nachwuchstrainer des FC St. Pauli, das Thema mit seinem Coming-out wieder in die Schlagzeilen gebracht hat, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Am Millerntor gehört die moralische Überlegenheit schließlich zum Kerngeschäft, dort ist die maximale Toleranz so etwas wie die Hausordnung. Interessant wird es jedoch, wenn die Nachricht die Schranken des Kiez-Biotops verlässt.

Hoeneß, Matthäus, Nagelsmann und Klopp unterstützen

Wenn Uli Hoeneß, der Ehrenvorsitzende des FC Bayern und traditionell eher für polternde Rhetorik als für gendertheoretische Diskurse bekannt, plötzlich den Schutzpatron der Schwulen gibt, dann ist das eine Zäsur. „Ich sehe da kein Problem drin. Und ich verstehe nicht, dass darüber überhaupt diskutiert wird“, sagte der 74-Jährige zu Dobricks Coming-out.

Wenn Lothar Matthäus, der das Spiel heute als TV-Experte mit der gleichen Akribie zerlegt, mit der er es früher auf dem Platz dominierte, von einem „mutigen Schritt“ spricht und Bundestrainer Julian Nagelsmann sekundiert („Ich glaube, dass es für ihn eine große Befreiung ist“), spürt man: Das tradierte Fundament des deutschen Fußballs bekommt Risse – und zwar welche der guten Sorte. Dass Trainerikone Jürgen Klopp im Hintergrund als Motivator für Dobricks Offenbarung fungiert haben soll, passt in das hoffnungsvolle Bild, das der deutsche Spitzenfußball in dieser Angelegenheit abgibt.

Es bewegt sich etwas: Fans protestieren mit einem Banner gegen Homophobie im Profifußball. Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Die Zeiten haben sich offensichtlich gewandelt. Lange war von den Klubs, wenn auch hinter vorgehaltener Hand, die Sorge vor den Konsequenzen eines Outings eines ihrer Profis zu hören gewesen. Was, so die Befürchtung, wenn ein Spieler, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, danach in den Stadien mit Schmähgesängen belegt wird und deshalb sein Leistungsvermögen nicht mehr abrufen kann? Die Angst vor der Verunglimpfung ist noch immer allgegenwärtig. Leider.

Behrens und das Regenbogen-Trikot

Verschwunden ist die früher grassierende Schwulenfeindlichkeit im Fußball nicht, so naiv sollte niemand sein. Es ist gerade einmal gut anderthalb Jahre her, als der damalige Wolfsburger Stürmer Kevin Behrens seine Unterschrift auf ein Trikot in Regenbogenfarben mit der Replik verweigerte: „So eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht.“ Und der australische Profi Josh Cavallo erhob im Januar vier Jahre nach seinem Coming-out schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Klub Adelaide United. „Unter der neuen Führung wurde deutlich, dass ich aus politischen Gründen nicht mehr auf dem Platz stehen durfte. Es war schwer zu akzeptieren, dass mein eigener Verein homophob war“, schrieb der 26-Jährige bei Instagram: Er habe sich gefragt, „ob ich meine Sexualität hätte geheimhalten sollen“.

Der Fortschritt im Trippelschritt

Es liegt bei allen positiven Entwicklungen also immer noch eine Wegstrecke vor dem Fußball, bis die sexuelle Orientierung endlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, wie es beispielsweise im Kulturbetrieb schon Usus ist. Die Wahrheit ist wohl profaner, als es die gut gemeinten Statements von Hoeneß & Co. vermuten lassen. Solange ein Coming-out im Profibereich noch als heroische Tat inszeniert werden muss, ist die Normalität weiter ein gutes Stück entfernt. Dobrick selbst lieferte die wohl ernüchterndste Analyse: Wer als junger Spieler seine Kraft darauf verwenden müsse, seine Identität zu tarnen, bleibe häufig auf der Strecke. Die Leistungsgesellschaft Fußball sortiert das „Andere“ nicht durch Bosheit aus, sondern durch den Druck der Konformität.

Der Tag, von dem Marcus Wiebusch singt, rückt näher, keine Frage. Aber bis der Toast wirklich ausgesprochen werden kann, ohne dass danach jemand die „besonderen Umstände“ des Profisports bemühen muss, dürfte noch einiges an Wasser den Rhein hinunterfließen. Bis dahin müssen wir uns wahrscheinlich mit dem Fortschritt im Trippelschritt begnügen – und der Hoffnung, dass das nächste Coming-out irgendwann so spannend ist wie die Bekanntgabe der Eckballstatistik.