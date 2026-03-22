Borussia Dortmund trennt sich von Sportdirektor Sebastian Kehl. Eine Personalie, die viel über den Zustand des BVB im Jahr 2026 aussagt.

Wo steht Borussia Dortmund? Am Tag der vom Zeitpunkt überraschenden Nachricht, dass Sportdirektor Sebastian Kehl den Klub sofort verlässt, stellt sich diese Frage mit Vehemenz. Einerseits hat sich der BVB seit nunmehr knapp 15 Jahren faktisch als zweite Kraft im deutschen Vereinsfußball etabliert. Als attraktive Adresse für Hochbegabte, die dann für hohe Ablösesummen weiterverkauft werden. Wie bei Jude Bellingham.

Andererseits haben es die Dortmunder seit dem Weggang von Jürgen Klopp im Jahr 2012 nicht mehr geschafft, Branchenführer FC Bayern mal die Schale wegzuschnappen. Im Gegenteil: Die Münchner sind sportlich und wirtschaftlich weiter enteilt. Und statt des BVB schaffte es in der Saison 2023/24 Bayer Leverkusen, Probleme an der Isar auszunutzen und mit einer fantastischen Serie Meister zu werden. In der Saison davor hatte der BVB seinen eigenen Schalke-2001-Moment erlebt. Als der sicher geglaubte Titel 2023 durch ein 2:2 gegen Mainz verspielt wurde.

Die Gründe der Trennung

So bleiben die DFB-Pokal-Siege 2017 und 2021 die einzigen Dortmunder Titel in der Post-Klopp-Ära. Zu wenig für die eigenen Ansprüche. Aus dieser Unzufriedenheit und der Entscheidung für Lars Ricken und gegen Kehl als wahrer Erbe des langjährigen BVB-Bosses Hans-Joachim Watzke speist sich die Entscheidung zur Trennung. Der frühere Freiburger Profi hat gute Arbeit gemacht, aber er hat es eben anders als sein Leverkusener Managerkollege Simon Rolfes nicht geschafft, die Dortmunder Gier nach der Schale endlich einmal wieder zu befriedigen.