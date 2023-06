Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die TSG 1899 Hoffenheim will den Abwärtstrend stoppen. In den letzten sechs Spielen gab es fünf Niederlagen. Der Druck auf Trainer Sebastian Hoeneß wächst. Heute (15.30 Uhr) gastiert Arminia Bielefeld in Sinsheim. Die Lage vor dem wichtigen Spiel. Fragen und Antworten.

Wie geht Sebastian Hoeneß mit der Situation um?

Die Abstiegszone ist nicht weit weg.Er fühlt sich nicht ungerecht behandelt, betonte er im Online-Pressegespräch am Donnerstag.