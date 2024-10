Drei Siege in der Handball-Bundesliga, nur eine völlig überflüssige Niederlage, überdies im Pokal weiter – der Saisonstart der Rhein-Neckar Löwen ist gelungen. Daran hat auch Neuzugang Sebastian Heymann seinen Anteil.

Dahn im August. Die Rhein-Neckar Löwen bereiten sich in der Pfalz auf die Saison vor. In der Mittagspause macht der eine das, der andere dies. Sebastian Heymann sitzt in der Lobby des Hotels Felsenland Resort und studiert am Laptop mit seinem Trainer Sebastian Hinze Abläufe.

„Es