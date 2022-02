Yanqing (dpa) - Der deutsche Skirennfahrer Dominik Schwaiger ist bei der Olympia-Abfahrt gestürzt und wird beim Super-G am Dienstag nicht an den Start gehen können.

Der 30-Jährige aus Schönau war mit der Nummer zwei in das Rennen gegangen und kam kurz vor dem Ziel zu Fall. Schwaiger rutschte in ein Fangnetz und wurde später mit einem Rettungsschlitten weggefahren. Nach einer Röntgen-Untersuchung im Krankenhaus wurde eine „Prellung am linken Unterarm/Ellenbogen“ diagnostiziert, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Schwaiger müsse „einige Tage Pause“ einlegen. Damit verpasst er auch den für Dienstag angesetzten Super-G in Yanqing.