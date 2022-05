Nastasja Schunk steht im Finale der Wiesbaden Tennis Open. Die 18 Jahre alte Linkshänderin vom BASF TC Ludwigshafen schlug am Samstag auf dem Center Court ihres Trainingszentrums in Nordenstadt die vier Jahre ältere und in der Weltrangliste um 100 Plätze besser stehende Jule Niemeier (Dortmund) nach zwei Stunden mit 7:5, 7:5. Im Finale trifft die Altriperin am Sonntag auf Danka Kovinic aus Montenegro.