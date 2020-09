Berlin (dpa) - Die Gesamtführung in der Formel 2 hat die Situation des Rennfahrers Mick Schumacher nicht geändert.

«Wenn ich ehrlich bin, ist es nicht groß anders», sagte Schumacher in einem Interview von RTL/ntv. «Ich versuche immer noch, so konstant wie möglich zu sein, meine Punkte zu sammeln, also alles, was ich vorher auch gemacht habe. Meine Vorbereitung und all das Drumherum hat sich auch nicht geändert.»

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte am Wochenende die Führung in der wichtigsten Nachwuchs-Rennserie im italienischen Mugello übernommen. Der 21-Jährige geht nun mit guten Titelaussichten in die letzten sechs Saisonrennen. Im Kampf um den Sprung in die Formel 1 sammelt er damit Argumente.

«Es heißt schon etwas, wenn man Formel-2-Weltmeister ist. Natürlich macht es auf einen aufmerksam», sagte Mick Schumacher zum Stellenwert eines Titels. Das heiße aber nicht, «dass es dann genau zu dieser Zeit einen Sitz» in der Formel 1 gebe.

