Doha (dpa) - Formel-1-Neuling Mick Schumacher hat die Hoffnung auf seine ersten WM-Zähler noch in seinem Premierenjahr nicht aufgegeben.

„Wir werden unser Bestes geben, diesen Punkt noch zu holen“, sagte der 22-Jährige in Doha. Im Wüstenstaat Katar findet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) das drittletzte Saisonrennen statt. Druck sei das falsche Wort, um seine Situation zu beschreiben, betonte Schumacher, der es bislang in seinem unterlegenen Haas-Rennwagen noch nicht in die Top Ten schaffte.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte er. Nach 19 Saisonläufen ist ein zwölfter Platz das bislang beste Resultat des Sohns von Rekordweltmeister Michael Schumacher.