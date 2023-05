Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sportunterricht in der Pfalz läuft zum Teil wieder vor Ort, allerdings auf Sparflamme. Bei vielen Schülern hat die Fitness sichtbar nachgelassen. Derzeit bieten sich den Sportlehrerinnen und -lehrern nicht gerade viele Möglichkeiten, schon gar nicht in der Halle. Was sie sich vor allem wünschen, sind klarere Aussagen von der Politik.

Der Sportunterricht darf zwar wieder stattfinden, doch nur in sehr abgespeckter Form. Einige Schulen verzichten noch immer auf die Präsenz-Version. Die Schülerinnen und Schüler der