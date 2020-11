Valencia (dpa) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat beim Grand Prix von Valencia in der Moto2-Klasse seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison knapp verfehlt.

Der 27 Jahre alte Pflugdorfer belegte am Sonntag im vorletzten WM-Rennen nur gut 0,4 Sekunden hinter dem Dritten Marco Bezzecchi (Italien) den vierten Rang.

Der Sieg ging an den Spanier Jorge Martin, der seinen Landsmann Hector Garzo in dem spannenden Rennen auf Rang zwei verwies. Der Italiener Enea Bastianini belegte den sechsten Platz und behauptete vor dem Saisonfinale am nächsten Wochenende beim Grand Prix von Portugal die Gesamtführung.

Indes ist Suzuki-Pilot Joan Mir ist neuer Motorrad-Weltmeister in der MotoGP-Klasse. Dem 23 Jahre alten Spanier genügte ein siebter Platz, um beim letzten WM-Lauf der Saison am nächsten Wochenende in Portugal nicht mehr eingeholt werden zu können. Mir hat vor dem Saisonfinale 29 Punkte Vorsprung vor Tagessieger Franco Morbidelli aus Italien. Es ist Suzukis erster WM-Titel seit 20 Jahren.

Auf den Rängen zwei und drei landeten in Valencia Jack Miller aus Australien und Pol Espargaro aus Spanien. Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl (Zahling) kam auf Platz 14 ins Ziel und holte zwei WM-Punkte.

