Mit einem Sieg in eigener Halle hätten die Cleveland Cavaliers mit Dennis Schröder die nächste Playoff-Runde erreicht. Doch daraus wird nichts. Die San Antonio Spurs machen es besser.

Cleveland (dpa) - Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers haben den Einzug in das Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im ersten Anlauf verpasst. Cleveland unterlag daheim klar mit 94:115 gegen die Detroit Pistons, die damit ein siebtes Spiel in eigener Halle erzwangen. Nationalmannschafts-Kapitän Schröder stand zwar gut 15 Minuten auf dem Parkett, blieb dabei aber ohne Punkte. Die entscheidende Partie zwischen den beiden Teams findet in der Nacht zum Montag (MESZ) in Detroit statt. Der Sieger trifft dann auf die New York Knicks.

Die topgesetzten Pistons hielten dem Druck des drohenden Ausscheidens wie schon in der Runde zuvor gegen die Orlando Magic erneut stand. In der Erstrunden-Serie hatte Detroit 1:3 zurückgelegen und mit drei Siegen in Folge noch das Weiterkommen in das Halbfinale der Eastern Conference geschafft. Cade Cunningham war mit 21 Punkten bester Werfer, insgesamt verbuchten sechs Akteure zweistellige Punktzahlen. Für Cleveland war Routinier James Harden mit 23 Zählern erfolgreichster Schütze.

Spurs nun gegen den Titelverteidiger

Unter den letzten Vier stehen die San Antonio Spurs dank des deutlichen 139:109 bei den Minnesota Timberwolves. Damit verbuchten die Spurs den notwendigen vierten Sieg und gewannen die Serie 4:2. Das Team aus Texas trifft im Halbfinale der Western Conference auf Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Stephon Castle überragte bei den Gästen mit 32 Punkten und 11 Rebounds. Der französische Center Victor Wembanyama kam diesmal auf 19 Punkte. Anthony Edwards war mit 24 Punkten erfolgreichster Werfer bei Minnesota.