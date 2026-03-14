Der Super-G in Courchevel fällt aus. Am Sonntag könnte Marco Odermatt die Disziplin-Wertung für sich entscheiden.

Courchevel (dpa) - Der erste von zwei geplanten Super-G beim Weltcup der alpinen Skirennfahrer in Courchevel ist abgesagt worden. Als Grund nannte der Weltverband Fis starke Schneefälle, Nebel und die Vorhersage, dass es den ganzen Tag über weiter schneien soll. Das Rennen, das als Ersatz für den ausgefallenen Super-G von Garmisch-Partenkirchen in den Kalender gerückt war, werde nicht nachgeholt, hieß es weiter.

Am Sonntag (10.45 Uhr) steht ein weiterer Super-G auf dem Programm, bei dem der Schweizer Star Marco Odermatt die Disziplin-Wertung für sich entscheiden könnte. Der 28-Jährige gewann in dieser Saison bereits vorzeitig den Gesamtweltcup sowie die Abfahrtswertung.