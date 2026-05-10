Welch ein tolles Finale bekommen wir da in der Bundesliga. Zwei Dreikämpfe um Champions League und gegen den Abstieg. Einfach klasse. Ein Kommentar.

Von wegen fehlende Spannung in der Bundesliga. Der letzte Spieltag hält eine ganze Packung Unwägbarkeiten bereit – inklusive eines Abstiegs-Endspiels.

Klar. Die langweiligen Bayern haben ihren x-ten Titel schon Wochen sicher. Aber glücklicherweise besteht die Bundesliga aus 18 Mannschaften. Und die geben es sich in dieser Saison wie selten zuvor. Schauen wir auf den Kampf um die Plätze für Europa. Drei Teams können sich berechtigte Hoffnungen auf den vierten Platz und die Teilnahme an der Champions League machen, die vor allem finanziell deutlich lukrativer ist als die Europa League: rund 20 statt 5 Millionen Antrittsgeld. Also blicken wir mit Interesse auf das Fernduell zwischen Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen.

Dramaturgisch noch reizvoller ist der Kampf im Keller, der sogar ein waschechtes direktes Abstiegsfinale mit sich bringt. Sowas kennen die Pfälzer Fans leider zur Genüge. 1996 reichte dem 1. FC Kaiserslautern ein 1:1 in Leverkusen nicht, um den Sturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern. Und 20 Jahre später hätte mehr als ein 2:2 gegen Wolfsburg herausspringen müssen, um über die Relegation vielleicht ein weiteres Jahr Erste Liga zu sichern.

Jetzt also St. Pauli gegen Wolfsburg. Der Verlierer ist weg. Und da wäre noch Heidenheim, lange totgesagt, doch seit dem Sieg am Sonntag in Köln plötzlich punktgleich. Ein hoher Sieg gegen Mainz – und die Schwaben sind vermutlich weiter Erstligist. Allen früheren Wahrscheinlichkeiten zum Trotz. Welch eine Konstellation.