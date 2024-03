Platz eins zur Halbzeit und doch kein Sieg: Katharina Schmid vergibt beim Skispringen in Oslo eine Führung.

Oslo (dpa) - Skispringerin Katharina Schmid hat ihren ersten Saisonsieg am Holmenkollen noch aus der Hand gegeben. Die Dreifach-Weltmeisterin aus dem Allgäu führte in Oslo zwar nach einem Durchgang, fiel dann aber auf Rang sechs zurück.

«Es war trotzdem ein gutes Wochenende für sie», sagte Trainer Thomas Juffinger in der ARD. «Schade, schade», sagte Schmid im Auslauf. Am Vortag hatte Schmid, früher Althaus, bei einem vom Wind geprägten Wettbewerb den zweiten Platz belegt.

Diesmal ging der Sieg an Eirin Maria Kvandal aus Norwegen. Sie setzte sich vor der Gesamtführenden Nika Prevc (Slowenien) und Österreichs Eva Pinkelnig durch. Die Raw-Air-Serie wird nun mit Wettbewerben in Trondheim, WM-Ort von 2025, fortgesetzt. Hinter Schmid schafften es Juliane Seyfarth (14.), Luisa Görlich (21.), Selina Freitag (23.) und Agnes Reisch (24.) in die Punkteränge.