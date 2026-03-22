Auf der Zielgerade strauchelt Hauenstein beim SV Rodenbach und verliert nun die Tabellenführung an den VfR Baumholder. Fünf Teams kämpfen um den Aufstieg.

Wieder einmal ist es die Heimstärke, die den SV Rodenbach auftrumpfen lässt. Mit dem 5:2-Erfolg gegen den vormaligen Tabellenführer mischt der SVR wieder im Titelrennen mit – auch weil ein weiterer Aufstiegskandidat patzt: die SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied. Nächste Woche treffen beide Verfolger im direkten Duell aufeinander. Der Abstand von Rodenbach als Fünfter auf den neuen Spitzenreiter VfR Baumholder beträgt sechs Punkte.

SV Kirchheimbolanden - SV Hinterweidenthal 3:0. Vor 150 Zuschauern führte der Gastgeber nach einer halben Stunde Spielzeit verdient mit 2:0. Christopher Egelhof traf nach einer Viertelstunde zur 1:0-Führung, und Yannick Krist erhöhte auf 2:0 (30.). Der ersatzgeschwächte Tabellenvierzehnte konnte die zweite Spielhälfte ausgeglichen gestalten. Es folgte viel Mittelfeldspiel, wobei der Gastgeber mehr Spielanteile aufweisen konnte. Nach dem 3:0 vier Minuten vor Spielende von Felix Reißmann war der dritte Sieg in Folge beim Gastgeber in trockenen Tüchern.

SV Rodenbach - SC Hauenstein 5:2. Im Topspiel zwang der Gastgeber den bisherigen Tabellenführer verdient in die Knie. Der SVR sammelt in der Rückrunde mit einem Bestwert von fünf gewonnenen Spielen und einem Remis wichtige Punkte. Mattis Hauser (38.) und Justin Geißert (40.) trafen per Doppelschlag für den SVR zur 2:0-Pausenführung. Nach dem zweiten Hauser-Treffer (48.) verkürzten die Gäste mit dem Tor von Tim Keiser (60.) und hatten in der Folge eine Drangphase. Christof Seibel verkürzte (67.), aber in der Schlussphase gelangen Jaydon Stollings (86., 89.) zwei Tore zum 5:2-Endstand. Zudem gab es noch einen Platzverweis für Gästetorwart Hendrik Gräfe (78./SCH). Der SVR verkürzt mit dem Sieg den Rückstand zur Tabellenspitze auf Baumholder auf sechs Punkte.

SG Rieschweiler - TSC Zweibrücken 2:5. Der TSC gewann das Derby souverän. Die Gäste hatten mehr Siegeswillen und nutzten die Schwäche des Gastgebers rigoros aus. Nach 45 Minuten stand es nach Toren von Lennart Vogt (17., 43.) und Fabian Bayer (31.) 3:0 für die Rosenstädter. Nach dem Tor von Simon Hauk zum 1:3 (48.) erhöhte für den TSC Erik Bischof (56.), bevor Luis Neumüller auf 2:4 (75.) stellte. Mit einem Konter sicherte Noah Nnaji (90.+3) den Gästesieg vor 250 Zuschauern.

SV Hermersberg - FC Schmittweiler-Callbach 6:1. Bei einer besseren Chancenauswertung wäre der Hermersberger Sieg noch deutlicher ausgefallen. Ein Raketenstart gelang Philipp Ruf, der bereits nach 13 Sekunden zur 1:0-Führung traf. Ruf war auch der Torschütze nach einer Stunde Spielzeit zum 6:1. Dazwischen lag eine 3:0-Führung nach Toren von Lukas Bißbort (15./2:0) und Jonas Simon (30./3:0). Heimtorwart Noah Wächter war zwischen der 2:0- und 3:0-Führung dreimal stark gefordert, hielt aber den Vorsprung für den Gastgeber fest. Jeffrey Renner konnte für die Gäste den Ehrentreffer (32.) erzielen. Bißbort (34.) und Johannes Mendel (56.) waren die weiteren Torschützen des Tabellendritten.

TuS Bedesbach-Patersbach - SG Meisenheim/Desloch/Lauschied 1:0. Den einzigen Treffer des Tages markierte David Selesi (66.) für die „Bepas“. In einer intensiven Partie hatte in Halbzeit eins die SG die beste Möglichkeit zur Führung. Felix Niebergall im Tor der Heimelf parierte und verschaffte den „Bepas“ so den nötigen Rückhalt. Mit Wiederanpfiff kamen die Gastgeber besser auf und verdienten sich das Tor. Die SG verliert damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und muss sich kommende Woche im direkten Verfolgerduell mit dem SV Rodenbach behaupten, um noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen zu dürfen.

TSG Trippstadt - TuS Hackenheim 1:0. Beide Mannschaften lieferten sich ein eng umkämpftes Spiel. Die Gäste pressten vorne früh, doch die Heimelf war bestens darauf eingestellt. Mit einer Fünferkette stand die TSG hinten sicher, sodass alle Bemühungen der Hackenheimer am Trippstadter Abwehrriegel verpufften. Im zweiten Abschnitt steigerte sich die Heimelf und wurde immer wieder durch Konter gefährlich. Dennis Leist (58.) erzielte schließlich den Treffer des Tages. Die Gäste fanden weiter wenige Lösungen auf dem Weg nach vorne oder scheiterten an TSG-Schlussmann Noah Kunz.