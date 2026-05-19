Der SC Freiburg steht vor dem bisher größten Tag in seiner 122-jährigen Geschichte. Erstmals bestreitet er ein Finale um einen Fußball-Europapokal.

Auf dem Freiburger Münsterplatz ist alles wie immer. Touristen und Einheimische streifen wie jeden Tag zwischen den Marktständen umher, kaufen frischen Spargel, Brot und Obst oder beißen in Brötchen, aus denen die örtliche Wurstspezialität, eine Lange Rote, hervorlugt. Dass Freiburgs führender Fußballklub gerade vor dem bisher größten Tag in seiner 122-jährigen Geschichte steht, davon ist in diesem Gewusel nichts zu spüren. Wenige Tage zuvor war das noch anders.

Am Morgen des Bundesliga-Finales gab es hier einen Blasmusik-Flashmob. Am Ende spielten 240 Musiker die SC-Hymne – die abends dann auch aus den vier Orgeln im Münster ertönte. „ SC Freiburg vor, immer wieder vor …“ intoniert von Organist Jörg Josef Schwab – eine ebenso spontane wie stimmungsvolle Premiere für die städtische Kathedrale.

Ins Konzert der ganz Großen?

Beide Aktionen dienen den Kickern des südbadischen Vorzeigeklubs als musikalisch-moralische Unterstützung für den Mittwochabend in Istanbul. Im Tüpras Stadion spielt die Mannschaft von Julian Schuster dann um die Krone in der Europa League. Gegen Aston Villa, aktuell Vierter in England. Das Ticket für die nächste Champions-League-Saison hat das Team aus Birmingham bereits sicher. Freiburg muss gewinnen, um im Herbst erstmals im Konzert der ganz Großen des Kontinents mitspielen zu dürfen.

Für die Breisgauer klingt der Gedanke an die Königsklasse gewaltig. Der friedliche Platzsturm seiner sonst so besonnenen Fans nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Sporting Braga sprach Bände. „Wenn man in die funkelnden Augen der Menschen geschaut hat, konnte man fühlen, was ihnen das bedeutet“, beschreibt Trainer Julian Schuster den Moment, als es der gar nicht mehr so kleine Sport-Club, mit mittlerweile 80.000 Mitgliedern die Nummer acht in Deutschland, erstmals in ein internationales Finale geschafft hatte. Die Vergabe der internationalen Trophäen erlebt Schusters Ensemble als letzter Vertreter der Bundesliga. Für diesen Erfolg und für seinen speziellen Weg bekam der stets mit viel Vernunft und Weitblick wirtschaftende Verein zuletzt reichlich Lob von Bayern-Coach Vincent Kompany. Oder aus Dortmund – von Präsident Hans-Joachim Watzke, zugleich Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL).

Igor Matanovic inmitten der Fans. Foto: Tom Weller/dpa

Nicht auszumalen, wenn am Bosporus nun auch ein Sieg über das Team des vierfachen Europa-League-Gewinners Unai Emery gelingt. „Es ist okay, dass sie als Favorit in das Duell gehen. Villa hat den dreifachen Marktwert von uns“, beschreibt Angreifer Igor Matanovic die herrschenden Kräfteverhältnisse. Zugleich aber lässt ihr Lauf auf internationaler Bühne die Freiburger fest an den ganz großen Coup glauben. Für den gäbe es neben dem enormen immateriellen Wert zudem ein ordentliches Zubrot: sechs Millionen Euro für den Finalsieg. Vier Millionen Euro für die dann feststehende Teilnahme am europäischen Supercup. Plus 18,62 Millionen Euro Startgeld in der Champions League.

„Das war eine sehr besondere Reise, das ganze Jahr über“, rekapituliert Schuster vor dem anstehenden Höhepunkt stolz. „Dieser Verein, diese Stadt, mit dieser Energie – sie haben dieses Spiel einfach verdient“, schwärmt dazu Routinier Vincenzo Grifo, der verspricht: „Wir werden alles tun, um den Titel zu holen.“ Die Play-offs für die Conference League sind dem SC seit dem jüngsten 4:1 gegen RB Leipzig, errungen zwischen Blasmusik-Flashmob und Orgelkonzert, sicher. Sehr zur Freude von Matthias Ginter.

Ginters doppelte Hoffnung

„Den europäischen Mindestplatz haben wir, jetzt können wir befreit aufspielen“, glaubt der 32-jährige Abwehrchef – der neben dem ersten Pokal für die noch leere Klubvitrine momentan auch einen zweiten großen Wunsch hegt. Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader bekannt. Nicht nur Fans des Sport-Clubs plädieren am Ende von Ginters wohl bester Spielzeit immer lauter für eine Nominierung des gebürtigen Freiburgers. Der junge Mann, der gerade aus dem Fanshop in der SC-Arena kommt, sowieso. Der Mittzwanziger hält sein frisch erworbenes Trikot zum Istanbuler Finale in die Höhe, zeigt auf die Nummer 28 und sagt grinsend: „Ginter, claro. Weltmeisterschaft.“

Im Stadion gleich hinter seinem Rücken hing beim Spiel gegen Leipzig ein Plakat mit der ultimativen Aufforderung an reiselustige Fans: „Alle in Weiß nach Istanbul“. Mindestens 11.000 Anhänger des SC werden am Mittwoch im Tüpras Stadion sein. Für manche aus der selbsternannten „Green City“ ist der Flug in die Türkei dabei der erste in ihrem Leben. Freiburger Premierenfieber eben, auf allen Ebenen.