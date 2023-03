Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SC Freiburg ruft erneut den Klassenerhalt als Ziel aus. Diesmal gab es kein großes Stühlerücken im Sommer. Die Saison wird aus einem bestimmten Grund eine Herausforderung.

Es hätte nicht viel gefehlt und der Sportclub Freiburg hätte in der vergangenen Saison für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Ausgerechnet in einer Umbruchphase, in der das Team