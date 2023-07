Der neue deutsche Meister im 15er-Rugby der Männer ist der alte: Der SC Frankfurt 1880 ist im Finalspiel der Rugby-Bundesliga auf eigenem Platz seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich mit einem 30:16 (20:6)-Sieg gegen den SC Neuenheim zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt neunten Mal den Meistertitel gesichert.

Mission Titelverteidigung gelungen: Der SC Frankfurt 1880, drittältester deutscher Rugbyklub, der einst 1900 bei den zweiten Olympischen Spielen der Neuzeit Deutschland vertrat und hinter Frankreich die Silbermedaille gewann, bleibt im 15er-Rugby hierzulande das Maß aller Dinge. Die Rot-Schwarzen machten auf der eigenen, großräumigen Anlage neben dem Hessischen Rundfunk in einer spannenden, hart umkämpften, meist hochklassigen Partie nur wenige Fehler und hatten in Edoardo Stella einen überragenden Kicker, einen „Mister 100 Prozent“: drei Straftritte, drei Erhöhungen.

Am Ende mehrere Neuenheimer Fehler

Den „Königsblauen’“ aus dem Heidelberger Norden unterliefen in der entscheidenden Phase ab der 60. Minute einige bittere Fehler, zudem konnten sie zwei Gelbe Karten, also zwei zehnminütige Zeitstrafen des Gegners, nicht nutzen. Die Versuche für Frankfurt legten David Halaifuona (2) und Daniel Wolf, der SCN punktete durch einen Strafversuch, ein Dropgoal von Nikolai Klewinghaus sowie zwei Straftritte von Mondli Nkosi.

„Ich denke, beide Mannschaften haben sich ein hart umkämpftes Spiel geliefert, das am Ende vielleicht nicht so eindeutig war, wie es das Ergebnis aussagt. Es gab Phasen, da hätte es für Frankfurt auch enger werden können“, fand Kai Nagel, Rugby-Deutschland-Präsidiumsmitglied. „Es war eine respektable Leistung von beiden Teams in einem harten, schnellen und jederzeit fairen Spiel.“