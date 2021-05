Zum Saisonbeginn gleich ein Finale? Genau das gibt es am Sonntag in Belgien, wenn die Zweitligisten Oud-Heverlee Leuven gegen K Beerschot VA um den Aufstieg in das belgische Fußball-Oberhaus kämpfen. Mit von der Partie ist auch ein ehemaliger Spieler des 1. FC Kaiserslautern: Sascha Kotysch, der mittlerweile seit zehn Jahren im Nachbarland spielt.

2006 das Profidebüt für den FCK, anschließend etliche Spiele in den deutschen U-Nationalmannschaften, Angebote aus Italien folgten. 2010 fehlte Kotysch auf dem Betzenberg, beim damaligen Zweitligisten, der Rückhalt. Es flatterte neben Anfragen aus der Zweiten Bundesliga ein Angebot aus Belgien von VV St. Truiden herein.

„Das Angebot aus Belgien hat für mich zu 100 Prozent gepasst“, sagt der Innenverteidiger mit leicht niederländischem Akzent. Er lebt mittlerweile etwa 300 Kilometer von seinem Heimatdorf Bischheim (Donnersbergkreis) entfernt. Für St. Truiden spielte Kotysch fast neun Jahre, bevor er wenige Kilometer weiter zum Zweitligisten nach Leuven wechselte, der mit dem englischen Premiere-League-Klub Leicester City kooperiert. „Belgien war für mich damals der ideale Schritt“, meint Kotysch rückblickend.

Ein wundersamer Zeitpunkt

Am Sonntag steht für den Defensivspezialisten, der mit seiner Ehefrau, im aufstrebenden Fußball-Land heimisch geworden ist, das entscheidende Spiel auf dem Programm. Mit Blick auf den Saisonbeginn der Jupiler Pro League, dem belgischen Fußball-Oberhaus, die am 8. August startet, ist das doch ein wundersamer Zeitpunkt. In der zweiten belgischen Liga spielen acht Mannschaften in einer ersten Tranche bis Anfang November in Hin- und Rückspielen gegeneinander und ermittelten den ersten Teilnehmer am Aufstiegsspiel. zweiten Tranchen-Sieger ermittelten die Teams von Mitte November bis Februar ebenfalls in 14 Spielen. Sollte ein Team in beiden Tranchen als Sieger abschneiden, steigt es automatisch in die Erste Liga auf.

Ein schier unendliches Durcheinander

Da jedoch einmal OH Leuven und einmal K Beerschoot VA vorne waren, musste es Entscheidungsspiele geben. Das Rückspiel der beiden Tranchen-Sieger in der Divison B in Belgien war für den 14. März vorgesehen. Im Hinspiel am 8. März siegte Beerschot, bei dem auch ein ehemaliger Spieler des VfB Stuttgart, Raphael Holzhauser, agiert, mit 1:0. Schuld an der späten Ansetzung des Rückspiels ist auch hier die Corona-Pandemie. Es folgte ein schier unendliches Durcheinander in den belgischen Fußballgremien. Schließlich wurde beschlossen, dass die Sieger am 2. August das Rückspiel absolvieren, während die übrigen Saison im belgischen Profifußball abgebrochen wurde. „Das Aufstiegsspiel ist zusammen mit dem Pokalfinale das erste Profi-Spiel in Belgien seit dem Corona-Ausbruch“, erzählt Kotysch, der nach der Karriere plant, als Coach oder als Reha-Trainer im Fußballgeschäft tätig zu werden.

Wöchentlich ein Test

Doch ganz sicher ist nicht, ob das Spiel tatsächlich stattfindet. „Corona ist wieder im Aufmarsch. Die Zahlen werden in Belgien wieder höher“, erzählt der 31-Jährige.

Zur Zeit müssen die belgischen Profi-Teams wöchentlich einen Corona-Test über sich ergehen lassen. „Bei uns waren die Tests bisher immer negativ. Wenn die zweite Welle kommt, kann es aber sein, das die Partie nicht stattfindet“, glaubt Kotysch. Gespielt wird aller Voraussicht ohne Zuschauer. 10.020 Plätze bietet das King Power at Den Dreef Stadion in Leuven. Eine kleine Hoffnung auf einige wenige Zuschauer hat der Donnersberger aber noch. „Wir gehen zwar davon aus, dass keine Zuschauer kommen, aber der Verein versucht, dass wenigstens 400 Zuschauer zugelassen werden“, erläutert der frühere FCK-Spieler, der fließend flämisch spricht, das dem Niederländischen ähnelt. „Es ist zwar gut, im eigenen Stadion zu spielen, aber es wird schon komisch sein, vor so einer Atmosphäre.“

Karriere startet hoffnungsvoll

Hoffnungsvoll startete die Karriere von Kotysch, der beim OH Leuven in Anlehnung an die Basketball-Ikone Michael Jordan das Trikot mit der Nummer 23 trägt. „Die tolle Atmosphäre bei Standard Lüttich, Anderlecht, Brügge und auch AA Gent kennt man ja“, erklärt Kotysch, dessen Vater ebenfalls lange im Fußballgeschäft war. Ein Verletzung habe damals einen möglichen Wechsel nach Italien, nach vielen Einsätzen in der Zweiten Bundesliga, damals noch zu seiner Zeit auf dem Betzenberg, wie eine Seifenblase platzen lassen. Doch der Wechsel nach Belgien war für ihn das Richtige. „Wenn ein Angebot aus dem Ausland käme, würde ich es mir anhören. Aber normalerweise sehe ich mich schon in Belgien“, erklärt der Defensivspezialist.

Nur noch ab und zu ist er zu Hause in Bischheim. „Es ist eher selten, dass ich heimkomme, sagt zumindest meine Mutter“, stellt Kotysch lachend fest, der jedoch die Zeit in der Sommer- und Winterpause gerne nutzt, um in die Heimat zur Familie zurückzukehren.