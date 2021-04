Sascha Kotysch aus Bischheim im Donnersbergkreis, bis 2010 in Diensten des 1. FC Kaiserslautern, beendet seine Fußballkarriere. Nach einer Knieverletzung stand er zuletzt wieder im Kader des belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven, gab nun aber bekannt, seine Laufbahn nicht mehr fortführen zu wollen. Noch in diesem Jahr stehen für den 32-Jährigen die Prüfungen für seine Trainerausbildung an.