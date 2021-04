Ein Remis beim SV Waldhof ist grundsätzlich eine gute Sache – aber für Sascha Hildmann und den SC Preußen Münster könnte es letztlich zu wenig sein. Der gebürtige Kaiserslauterer kämpft mit den Westfalen gegen den Abstieg aus der Dritten Liga.

Nun bekam Sascha Hildmann also doch noch sein Spiel im Carl-Benz-Stadion. Zu Beginn der Saison hatte sich der 48-Jährige diesen Auftritt zwar gänzlich anders vorgestellt, aber immerhin. Eigentlich war der Plan, mit dem 1. FC Kaiserslautern und vor einem ausverkauften Haus beim SVW anzutreten, doch kurz nach dem Hinspiel Anfang September wurde Hildmann bei den Teufeln entlassen. Nach dem 1:1 gegen die Mannheimer auf dem Betzenberg kostete ihn eine bittere 1:6-Pleite ein paar Tage später in Meppen den Job bei seinem Herzensverein.

Hildmann kann nicht an sich selbst denken

Jetzt, mehr als ein halbes Jahr später, wollte Hildmann nicht über seine Gefühle sprechen, nachdem er mit dem SC Preußen in einem fast ganz leeren Stadion in Mannheim spielte. Der Coach der Münsteraner kann im Moment nicht an sich denken, denn er befindet sich mit seiner neuen Mannschaft im aufreibenden Endspurt der Drittliga-Saison. Aktuell befinden sich die Preußen auf einem Abstiegsplatz, das letztlich verdiente 0:0-Remis bei den Waldhöfern war ein achtbares Resultat, sorgte aber höchstens für einen kleinen Schritt – der große Sprung für den Traditionsverein blieb aus.

„Die Konstellation ist so, dass wir gegen Meppen gewinnen müssen“, sagte Hildmann mit Blick auf das Duell amMittwoch. Am vorletzten Spieltag muss ein Sieg im eigenen Stadion her, um sich eine gute Ausgangslage vor dem finalen Match in Magdeburg am kommenden Samstag zu verschaffen. Es ist wahrscheinlich, dass den Westfalen nur zwei Siege reichen, um sich noch auf den 16. Tabellenplatz zu verbessern. Selbst vier Zähler dürften im Endspurt zu wenig sein. „Ich möchte nicht spekulieren“, sagte Hildmann, „aber wir werden alles versuchen, um es noch zu schaffen.“

Preußen: Eine schwere Aufgabe

Als der Fußballlehrer Anfang des Jahres die Aufgabe in Münster übernahm, war von Corona noch keine Rede, aber schon im Januar war klar, dass Hildmann eine besondere Leistung im Verbund mit seiner Mannschaft erbringen muss, um den Absturz in die Regionalliga zu verhindern. Die Preußen hatten eine desolate Hinrunde gespielt, waren längst in die Abstiegszone abgerutscht undnicht viel sprach für einen Umschwung. Hildmann machte sich dennoch ans Werk und hat die Mannschaft soweit stabilisiert, dass sie zwei Spieltage vor dem Saisonende noch die Chance hat, in der Liga zu bleiben.

Löhmannsröben bringt Stabilität

Das liegt auch an einem Spieler, den Hildmann einst in Kaiserslautern coachte und den er im Januar flugs nach Münster holte. Mit Jan Löhmannsröben als defensivem Stabilisator haben die Münsteraner weit weniger Gegentore kassiert als in der Hinrunde und der 29-Jährige wird auch gegen Meppen eine wichtige Rolle im System von Hildmann einleben. Fraglich bleibt trotzdem, ob es am Ende reichen wird für den SC Preußen. „Das ist alles verrückt“, sagt der gebürtige Kaiserslauterer mit Blick auf die Resultate in der Dritten Liga in den vergangenen Wochen.