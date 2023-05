Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sara Däbritz hat sich vor ihrem Wechsel von Paris nach Lyon zu einer Fleißarbeiterin entwickelt, die sich bei der EM in England ganz in den Dienst der deutschen Mannschaft stellt. Vor dem Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch schickt sie eine Kampfansage an die Gegnerinnen.

Es sind nur wenige Themen, zu denen eine deutsche Fußball-Nationalspielerin wenig bis nichts sagen möchte. Bei denen auch sie plötzlich kurz angebunden ist. Bei Sara Däbritz war das