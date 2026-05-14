Das Sandbahnrennen 2026 in Herxheim wird ohne Sieger in die Geschichte eingehen. Aufgrund des Wetters musste abgebrochen werden.

Die Verantwortlichen haben sich das sicher anders vorgestellt. Das Wetter spielte beim Sandbahnrennen 2026 im südpfälzischen Herxheim nicht mit: An Vatertag musste abgebrochen werden. Das Speedwayrennen am Vorabend des großen Himmelfahrtrennens konnte noch komplett über die Bühne gehen – und sah das Team aus Güstrow als Sieger in diesem Rennen der Zweiten Bundesliga. Das junge unerfahrene Herxheimer Team schlug sich wacker, landete aber dann im zweiten Saisonrennen auf dem letzten Platz.

Zum großen Hauptrennen hatten sich wieder Fahrer aus ganz Europa eingefunden. Und auch das Stadion füllte sich zunächst, wenngleich nicht so sehr wie in den vergangenen Jahren, aufgrund der unsicheren Witterung. Schätzungsweise 7500 Zuschauer waren nach Herxheim gekommen.

Erste Läufe im Trockenen

Bereits am Donnerstagmorgen wirkten sich die Regenschauer auf die Abläufe aus. Erste Rennläufe der nationalen Klasse wurden gestrichen, und der erste Punktelauf der Seitenwagenklasse auf den Nachmittag verschoben. „Das Wichtigste ist, dass das Wasser, das oben auf der Bahn steht, runterkommt. Das wird gerade für uns Gespannfahrer zu einem echten Problem. Wir fahren durch unsere niedrige Sitzposition quasi in den Dreck vom Vorderrad. Das wird gefährlich wegen der Sicht“, erklärte Manuel Meier, der mit Lena Sieber im Beiwagen in der Seitenwagenklasse startete, die Herausforderung, die für die Fahrer entstand. „Die Bahn hier in Herxheim kann aber schon einiges an Regen ab. Es weicht dann oberflächlich auf, aber untendrunter bleibt der Belag immer konstant.“

Die ersten Rennläufe am Donnerstag konnten nach den Regenfällen in der Nacht und am Vormittag im Trockenen gefahren werden. Manuel Meier gewann seine ersten beiden Läufe. Sandbahnweltmeister Zach Wajtknecht aus Großbritannien und Lukas Fienhage (Lohne) taten es ihm gleich. Bis zum Abbruch konnten sie zwei Siege einfahren.

„Nachvollziehbare Entscheidung“

„Wir hatten den ganzen Tag über ein gutes Set-Up. Ich war unwahrscheinlich schnell, auch aus dem Start und konnte wegfahren“, war Fienhage mit seinem Abschneiden recht zufrieden. Er zeigte Verständnis für die Entscheidung, das Rennen abzubrechen: „Die Regenabsage ist vernünftig“, sagte der 26-Jährige. Schon am Mittwoch wurde er mit dem MSC Cloppenburg Zweiter im Rennen der Zweiten Speedway-Bundesliga. „Wenn sie jetzt hier die Bahn machen würden, macht der nächste dicke Regen wieder alles kaputt.“

Ebenso wie Lukas Fienhage hatte Daniel Spiller, der zum Zeitpunkt des Abbruchs nur einen Lauf gefahren war und diesen auch gewonnen hatte, Verständnis für die Entscheidung des Klubs. „Es war definitiv eine nachvollziehbare Entscheidung. Schon gestern war es beim Speedway nicht ideal durch den Schauer, aber heute waren da schon ein paar ordentliche Schauer dabei. Ich wäre natürlich gerne weitergefahren, wie alle anderen auch. Aber so wie die Bahn jetzt ist – und da laut Wetterradar wieder Regenfälle kommen sollen – macht das dann alles zunichte.“

Vorsitzender denoch zufrieden

Trotz des frühzeitigen Endes der Traditionsveranstaltung am Vatertag, zeigte man sich von Klubseite zufrieden mit dem neuen Konzept, mit zwei Rennveranstaltungen an zwei Tagen. Der Erste Vorsitzende der Motorsportvereinigung Herxheim, Marco Hammer, zog ein positives Fazit. „Wir hatten natürlich einen Mehraufwand durch ein Speedway- und ein Langbahnrennen. Es waren andere Abläufe beim Aufbau notwendig und wir mussten nach dem Speedwayrennen auch einiges umbauen. Zudem kam auch erstmals eine Airfence zur Sicherheit der Fahrer in den Kurven zum Einsatz. Das stellte natürlich auch ein Mehraufwand für die Helfer dar. Das Speedwayrennen war schon eine gelungene Rennveranstaltung und wir konnten trotz Schauer das Rennen gut durchführen. Man kann schon vorsichtig sagen, dass es eine gelungene Veranstaltung war.“ Trotz der Regenfälle und dem damit verbundenen Abbruch.