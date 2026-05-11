Zwei Tage lang werden in Herxheim auf der Sandrennbahn spektakuläre Rennen stattfinden. Top-Geschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometer pro Stunde werden dabei erreicht.

Tempolimit ist auf der Sandbahn in Herxheim verpönt. Dort brettern die Fahrer mit ihren Spezialmaschinen über den altehrwürdigen Kurs. Das ist nicht ganz preisgünstig. Denn die notgedrungene Vollgas-Mentalität während der Rennen geht ins Geld. Die Rennmotorräder werden mit einem ganz besonderen Treibstoff betankt. Die hoch verdichteten 500ccm-Motoren im Bahnsport werden mit umweltfreundlichem Methanol betrieben, der rückstandslos im Motor verbrennt und somit als CO2-neutraler Kraftstoff gilt. Zudem werden die Motoren mit Ölen auf Rizinusbasis geschmiert.

„Es ist schade, dass wir nur selten als umweltfreundlicher Motorsport wahrgenommen werden. Unsere Motoren könnte man mit regulärem Benzin gar nicht betreiben“, erklärt Daniel Spiller. Der Bayer aus Vilsheim im Landkreis Landshut fährt für die MSV Herxheim Rennen. „Pro Renntag verbrauche ich je nach Bahnlänge und Trainingsläufen rund 10 bis 15 Liter Methanol. Auch hier ist der Preis um rund 50 Prozent seit Jahresbeginn gestiegen“, sagt Spiller: „Es gibt hier auch keinen Tankrabatt. Noch härter trifft uns natürlich die Preisentwicklung an der Tankstelle.“ Spiller erzählt, dass er überlege, ob er aufgrund der hohen Spritpreise Rennen in Frankreich oder den Niederlanden fahre. „Wenn man dann zum Beispiel auch noch Urlaub von der Arbeit braucht, dann tragen solche Spritpreise schon dazu bei, sich gegen ein Rennen zu entscheiden. Wenn man dann nach Tschechien kommt, schaut man, dass man dann dort richtig volltanken kann“, sagt Spiller.

An zwei Tagen attraktive Rennen

Am Mittwoch und Donnerstag wird Spiller in Herxheim beim Speedway-Renntag der Zweiten Bundesliga sowie am Donnerstag beim 127. Internationalen Sandbahnrennen starten. Nicht nur Spiller wird dann Vollgas geben (müssen). Auf der Herxheimer Langbahn werden Geschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometer pro Stunde erreicht.

Bis zu 180 Kilometer pro Stunde erreichen die Rennfahrer in Herxheim. Foto: Iversen

Spiller, der am Mittwoch 28 Jahre alt wird, wird dann das neue Konzept der MSV Herxheim kennenlernen. Anstelle von Trainingsläufen gibt es am Mittwochabend ein Speedwayrennen auf der Speedwaybahn im Innenfeld der Sandbahn. Am Donnerstag steigt dann das traditionelle Großevent auf der Langbahn. Daniel Spiller wird beide Rennen für die MSVH bestreiten. Der Bayer kam vom Speedway auf die Langbahn, fährt dort inzwischen auf Weltmeisterschaftsniveau und gibt auf der Speedwaybahn seine Erfahrung an die Talente der MSV Herxheim weiter. Um diese Nachwuchsfahrer baut der Verein ein Ligateam auf. „Ich finde es gut, dass die MSV Herxheim mit den Jungs was Langfristiges aufbauen will und in das Team investiert, um die Jungs weiter zu entwickeln“, sagt Spiller.

Herxheim setzt auf Talente

Bei diesem Bahnsport wird in den Sommerdisziplinen in Speedwayrennen und Langbahnrennen unterschieden. In Herxheim ist die kurze Speedwaybahn 283 Meter und die lange Sandbahn 963 Meter lang.

Am Mittwoch beim Heimrennen der MSVH werden Spiller und die Talente starten. Vier Mannschaften fahren an einem Renntag um Punkte. „Unser Auftakt in die Liga in Cloppenburg lief für mich persönlich ganz gut, aber als Team wollen wir beim Heimrennen noch einen draufsetzen. Mir selbst hat es richtig Spaß gemacht, meine Erfahrung an die jungen Fahrer weiterzugeben“, sagt Spiller.

Für ihn lief es in Herxheim im vergangenen Jahr mit dem 14. Rang weniger gut. „Tendenziell behalte ich meine Ziele ein Stück weit nah bei mir, aber mit meinem Abschneiden im letzten Jahr war ich definitiv nicht zufrieden. Herxheim stellt für mich neben den WM-Rennen ein absolutes Highlight dar. Da will ich auf jeden Fall vorne mitfahren“, sagt Spiller.

Die Renntage in Herxheim

Mittwoch, 13. Mai: Speedway, 2. Bundesliga: MSV Herxheim, MSC Cloppenburg, Inn-Isar-Devils Landshut, MC Güstrow Torros; Training ab 15.30 Uhr, Fahrerpräsentation 16.30 Uhr, Rennstart 17 Uhr

Donnerstag, 127. Internationales Sandbahnrennen: 9.30 Uhr: Training der Teilnehmer, 11 Uhr Vorläufe, 12.50 Uhr: Fahrerpräsentation, 13.30 Uhr Rennstart. Abschluss ist der Lauf um den Silberhelm des ADAC Pfalz.