Drittligist 1. FC Saarbrücken ist mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Auch eine Aufholjagd kurz vor Spielende blieb beim 2:3 (0:2) gegen den MSV Duisburg unbelohnt.

Stolperstart ins neue Fußballjahr: Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am Samstag die Auftaktpartie in den Sand gesetzt und die erste Niederlage unter Coach Rüdiger Ziehl quittieren müssen. Beim 2:3 (0:2) gegen den MSV Duisburg ist der FCS viel zu spät aufgewacht.

Wenig Bewegung, keinerlei Ideen, Esprit und Spielwitz Fehlanzeige. In Halbzeit eins kickten die ambitionierten Saarländer einen ziemlichen Stiefel zusammen. Ganz anders die Gäste: Die hatten schon sechs Eckbälle der Hausherren mühelos verteidigt, als sie ihren ersten treten durften. Und der MSV konnte mehr damit anfangen: Benjamin Girth traf. Dies war in Minute 22 schon das 0:2 aus Saarländer Sicht, weil Caspar Jander zuvor bereits eine Schlafmützigkeit in der Abwehr ausgenutzt hatte. „Ärgerlich, wie wir die Tore bekommen haben. Individuelle Fehler, ein Eigentor“, grollte Ziehl, der nach fünf Siegen in sechs Spielen nun im siebten erstmals mit leeren Händen dastand.

Tollhaus Ludwigspark

Ab dem 0:2 knickten Ziehls Truppe noch ein bisschen mehr ein. Gute Vorsätze, die die Elf mit aus der Kabine gebracht hatte, verpufften schnell: Als Calogero Rizzuto bei einem Abschluss von Joshua Bitter Schützenhilfe leistete und der Ball in hohem Bogen ins Tor flog, schien ein Debakel greifbar. Weil Duisburg alles unter Kontrolle zu haben schien und gegen weitgehend harmlose Hausherren bei Gegenstößen weit gefährlicher war.

Nicht nur, dass die Saarbrücker ein Debakel abwendeten: Letztlich hätte es sogar für einen Punkt reichen können. Initialzündung war das 1:3 durch Adriano Grimaldi (87.). Drei Minuten später ließ Kasim Rabihic den Anschlusstreffer folgen – das Ludwigsparkstadion war fortan ein Tollhaus. Richard Neudecker vergab im rauschenden Schlussspurt die letzte Ausgleichschance für den 1. FC Saarbrücken.