Drittligist 1. FC Saarbrücken peilt nach dem Sieg bei 1860 München selbstredend auch eine erfolgreiche Saisonpremiere im Ludwigspark an. Auf die Sonntagspartie gegen den SV Sandhausen (19.30 Uhr) ist ein Rückkehrer ganz besonders heiß.

Schlimme Sache, so ein Schienbeinbruch. Erst recht für einen 30-Jährigen: So mancher wäre wohl nimmer so recht auf die Beine gekommen. Patrick Schmidt aber hat sich aufgerappelt.