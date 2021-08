Die Nummer eins irrt vorm Strafraum herum, der Verteidiger rutscht ins Nirgendwo, das ganze Team kickt kopf- und planlos: Ein grausiges Gegurke mit Komik-Elementen hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend beim 0:3 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg gezeigt. Das war unterirdisch.

Schlimmer geht’s nimmer. Als ob der blutleere Auftritt nicht schon genug wäre, muss sich der Aufsteiger nach der übelsten Leistung der Saison auch noch Hohn gefallen lassen. Beim 0:1 war Torhüter Daniel Batz vorm Strafraum rumgeturnt, hatte Kapitän Manuel Zeitz beim Klärungsversuch behindert und Kai Brünker eingeladen (59). In Minute 85 hatte Marin Sverko auf dem Hosenboden rutschend Doppeltorschütze Sirlord Conteh den Weg zum 0:3 freigemacht. Zwei von drei netten Gastgeschenken der völlig indisponierten Saarländer an die Mannschaft der Rückrunde.

Überraschender Schachzug

Zum Anpfiff hatte sich die Frage gestellt: Was ist stärker? Saarbrücker Torhunger oder Magdeburger Bollwerk? Der FCM hatte in zuletzt sieben Spielen nur einen Gegentreffer zugelassen. Ob das an einer starken Defensive liegt, blieb im Dunkeln. Denn die Elf von Christian Titz hatte keine Gelegenheit, Defensivgüte zu beweisen. Die Saarbrücker, bei ihren 5:0- (Waldhof) und 4:0-Siegen (bei Bayern II) arg stürmisch unterwegs, brachten erst nur wenig, später gar nichts Konstruktives mehr zuwege.

Ein Schachzug von Coach Lukas Kwasniok hatte überrascht: Abwehrchef Steven Zellner, gelernter Angreifer, sollte zur Attacke blasen. Nach 33 Minuten aber war das Experiment beendet: Zellner schmerzte das Knie, in Maurice Deville kam ein echter Stürmer, der jüngst noch seinen Torhunger neu entdeckt hatte, gegen Magdeburg aber schon so satt aufs Feld kam, wie all seine Kollegen zuvor aufgelaufen waren.

So spielten sie

1. FC Saarbrücken: Batz - Barylla, Zeitz, Zellner (33. Deville), Sverko - Kerber - Jänicke (83. Mendler), Günther-Schmidt (46. Bulic), Mario Müller - Shipnoski (71. Breitenbach), Gouras (71. Shipnoski)

1. FC Magdeburg: Behrens - Tobias Müller, Andreas Müller (88. Schmökel), Bittroff - Jacobsen, Malachowski, Rorig (73. Ernst), Atik (86. Beck), Bell Bell - Kath (73. Conteh), Brünker (73. Bertram)

Tore: 0:1 Brünker (59.), 0:2 Conteh (84.), 0:3 Conteh (85.) - Gelbe Karten: Shipnoski (4), Bulic, Sverko (4) - Malachowski (4), Atik (3), Andreas Müller (6) - Beste Spieler: Zeitz - Andreas Müller, Conteh, Jacobsen - Schiedsrichter: Schultes (Betzigau).