Die weiße Weste wahren – zumal im heimischen Ludwigspark: Das ist erklärtes Ziel beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Der Aufsteiger erwartet am Sonntag (14 Uhr) die SpVgg Unterhaching. Die Pandemie-Einschränkungen sind verschärft worden. Stand gestern Abend dürfen 900 Zuschauer dabei sein.

Bei der Nations-League-Partie am Dienstagabend in Montenegro hat Maurice Deville 58 Minuten lang auf der Bank schmoren müssen. Das war sicherlich nicht so ganz nach dem Geschmack