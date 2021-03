Vierter Streich in Folge: Mit einem 4:1 (1:0) über den MSV Duisburg hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend seine kleine Erfolgsserie fortgeschrieben und prescht weiter Richtung Tabellenspitze. Der Nordpfälzer in Diensten des FCS, Nicklas Shipnoski, musste verletzt ausgewechselt werden. Das 1:0 hatte er sehenswert vorbereitet. Tore: 1:0 Günther-Schmidt (45.), 1:1 Stoppelkamp (52.), 2:1 Froese (60.), 3:1 Gouras (67.), 4:1 Gouras (71.).