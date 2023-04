Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vierter Streich in Folge: Mit einem 4:1 (1:0) über den MSV Duisburg hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend seine kleine Erfolgsserie fortgeschrieben und prescht weiter Richtung Tabellenspitze. Die Saarländer spielten die „Zebras“ mal eben glatt an die Wand – eine gute halbe Stunde lang. Denn bis zur 60. Minute hatte sich ein derart klarer Sieg so gar nicht abzeichnen wollen.

Allzu gern hätte ja auch Kianz Froese noch rasch einen Doppelpack geschnürt: Eben hatte Minos Gouras binnen vier Minuten gleich zweimal abgeschlossen, die Treffer Nummer drei